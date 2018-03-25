Статья за фиктивную постановку на учет иностранцев грозит сразу нескольким жителям Красноглинского района Самары

Сотрудники полиции проверили адреса, по которым зарегистрированы иностранные граждане. Было выявлено несколько фактов нарушения законодательства со стороны жителей областного центра, которые занимались постановкой на учет подданных других государств по месту пребывания в своих квартирах.

Выяснилось, что 31-летний мужчина, находящийся в статусе безработного, зарегистрировал двоих иностранцев, указав адрес принадлежащей ему жилплощади по улице Симферопольской. Однако на самом деле эти люди в квартире не проживали. Аналогичные правонарушения совершили и другие жители Красноглинского района. Мужчина и женщина, обоим нет и тридцати, по предварительной информации правоохранительных органов, фиктивно поставили на учет как минимум четверых иностранных граждан.

Ни один из нарушителей ранее не был судим. По всем трем фактам были возбуждены уголовные дела. Штраф, предусмотренный статьей 322.3 УК РФ может составлять от 100 до 500 тысяч рублей. Суд также может назначить виновным наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет.

Сотрудники полиции регулярно проводят проверки адресов массовой постановки на учет иностранцев, а также лиц, не имеющих гражданства.