Житель Подмосковья присвоил более 800 тыс. руб, принадлежащих ремонтной компании в Москве

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ясенево на территории Москвы задержали жителя Подмосковья по подозрению в хищении обманным путем денежных средств ремонтной компании, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«Сотрудники полиции установили, что злоумышленник, являясь внештатным работником столичной фирмы, занимающейся ремонтом квартир, заключал с клиентами договоры об оказании услуг, получая от них предоплату за ремонт. Однако полученные деньги фигурант похищал и не вносил на счет организации, несмотря на то, что ремонтные работы проводились в полном объеме. Материальный ущерб, причиненный фирме, превысил 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.