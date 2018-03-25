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Подозреваемого в краже задержали в Егорьевске
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Подозреваемого в краже задержали в Егорьевске 

РИАМО 2 часа назад
Мужчина украл личные вещи на 8 тысяч рублей из частного дома в подмосковном Егорьевске, его задержали, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.
Ранее в дежурную часть ОМВД России по Егорьевску обратилась местная жительница с заявлением о краже личных вещей из дома, расположенного на территории садового товарищества «Нарцисс» в городском округе. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый 47-летний местный житель», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
В отношении подозреваемого следователем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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