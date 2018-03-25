Подозреваемого в краже задержали в Егорьевске

Мужчина украл личные вещи на 8 тысяч рублей из частного дома в подмосковном Егорьевске , его задержали, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в дежурную часть ОМВД России по Егорьевску обратилась местная жительница с заявлением о краже личных вещей из дома, расположенного на территории садового товарищества «Нарцисс» в городском округе. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый 47-летний местный житель», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В отношении подозреваемого следователем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.