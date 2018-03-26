Ещё
В Похвистнево женщине изрезал ножом лицо бывший сожитель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия

В Похвистнево женщине изрезал ножом лицо бывший сожитель 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В полицию Похвистневского района от фельдшера «скорой помощи» поступила информация о доставлении в больницу 45-летней женщины телесными повреждениями, сообщает заместитель начальника отдела информации Ольга Шелест.
Полицейские незамедлительно выехали в лечебное учреждение, где опросили потерпевшую, после чего осмотрели место преступления, изъяли необходимые улики, установили и опросили свидетелей произошедшего.
Оперативники выяснили, что пострадавшей — жительнице села Старопохвистнево, позвонил её бывший 46-летний сожитель и попросил привезти ему домой в Похвистнево автомобильный аккумулятор, якобы его сел и он не может завести машину. Женщина согласилась. Открыв дверь «гостье», мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, с силой затащил её в свою квартиру, где размахивая ножом, стал угрожать убийством своей жертве. Злоумышленнику удалось один раз ударить женщину ножом в лицо, второй удар она блокировала, схватив нож за лезвие рукой. В это время у женщины зазвонил телефон, она успела крикнуть в трубку «Помогите!» и назвать адрес своего местонахождения. Через некоторое время звонившие ей знакомые, приехали к месту преступления и вызвали бригаду «скорой помощи», которая увезла потерпевшую с множественными порезами и кровоподтёками в больницу.
Злоумышленник некоторое время скрывался от полицейских, но позже сам пришёл в отдел полиции, где признался в содеянном.
В отношении мужчины по статьям УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.
АиФ-Самара: последние новости
В Самарской области полицейские раскрыли дерзкое ограбление В Тольятти погиб 14-летний подросток, прыгнув с балкона 15-го этажа Экс-совладелеца «Окон С.О.К.» арестовали по подозрению в убийстве жены
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово237
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку154
«Это просто ужас…»307
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово131
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста67
Видео
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия Войска
04:47
В лифте ТЦ в Кемерово нашли два тела
Пожары Происшествия
01:11
В Кемерово нашли живыми пятерых пропавших
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение