В Похвистнево женщине изрезал ножом лицо бывший сожитель

В полицию Похвистневского района от фельдшера «скорой помощи» поступила информация о доставлении в больницу 45-летней женщины телесными повреждениями, сообщает заместитель начальника отдела информации Ольга Шелест

Полицейские незамедлительно выехали в лечебное учреждение, где опросили потерпевшую, после чего осмотрели место преступления, изъяли необходимые улики, установили и опросили свидетелей произошедшего.

Оперативники выяснили, что пострадавшей — жительнице села Старопохвистнево, позвонил её бывший 46-летний сожитель и попросил привезти ему домой в Похвистнево автомобильный аккумулятор, якобы его сел и он не может завести машину. Женщина согласилась. Открыв дверь «гостье», мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, с силой затащил её в свою квартиру, где размахивая ножом, стал угрожать убийством своей жертве. Злоумышленнику удалось один раз ударить женщину ножом в лицо, второй удар она блокировала, схватив нож за лезвие рукой. В это время у женщины зазвонил телефон, она успела крикнуть в трубку «Помогите!» и назвать адрес своего местонахождения. Через некоторое время звонившие ей знакомые, приехали к месту преступления и вызвали бригаду «скорой помощи», которая увезла потерпевшую с множественными порезами и кровоподтёками в больницу.

Злоумышленник некоторое время скрывался от полицейских, но позже сам пришёл в отдел полиции, где признался в содеянном.