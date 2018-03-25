Ещё
Житель Самарской области ножом изрезал лицо бывшей возлюбленной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Самарской области ножом изрезал лицо бывшей возлюбленной 

ТРК Губерния 1 час назад
Житель Самарской области придумал хитрый план, как заманить к себе домой бывшую пассию. Но не для восстановления отношений, а для расправы.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, 45-летней жительнице Похвистневского района позвонил бывший возлюбленный и попросил привезти ему автомобильный аккумулятор, т.к. его якобы сел. Ничего не подозревающая дама согласилась. Однако после того как дверь отворилась, мужчина силой втащил жертву в дом и начал размахивать перед ней ножом, угрожая убийством. Один удар пришёлся прямо в лицо женщине, другой она остановила, схватившись за лезвие. Неизвестно, чем закончилась бы эта история, если б в этот момент жертве не позвонили. Она чудом успела ответить и позвать на помощь. Смогла женщина прокричать в трубку и адрес, по которому происходит над ней расправа. Звонившие знакомые немедленно прибыли на место, вызвали скорую и отправили изрезанную потерпевшую в медучреждение. Оттуда уже информация поступила в полицию. Однако злоумышленник сам пришёл к правоохранителям с повинной. Теперь в отношении него возбуждено два уголовных дела, санкции которых в совокупности могут лишить мужчину свободы сроком на 4 года.
ТРК Губерния: последние новости
Статья за фиктивную постановку на учет иностранцев грозит сразу нескольким жителям Красноглинского района Самары Вспыхнувшая ссора между самарскими возлюбленными закончилась тяжелыми травмами В Безенчуке посетитель офиса организации оставил женщину без телефона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России667
Украина дала ответ по российским дипломатам75
В Кемерове ввели режим ЧС127
Британии предложили войти в состав РФ229
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова12
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение