Житель Самарской области ножом изрезал лицо бывшей возлюбленной

Житель Самарской области придумал хитрый план, как заманить к себе домой бывшую пассию. Но не для восстановления отношений, а для расправы.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, 45-летней жительнице Похвистневского района позвонил бывший возлюбленный и попросил привезти ему автомобильный аккумулятор, т.к. его якобы сел. Ничего не подозревающая дама согласилась. Однако после того как дверь отворилась, мужчина силой втащил жертву в дом и начал размахивать перед ней ножом, угрожая убийством. Один удар пришёлся прямо в лицо женщине, другой она остановила, схватившись за лезвие. Неизвестно, чем закончилась бы эта история, если б в этот момент жертве не позвонили. Она чудом успела ответить и позвать на помощь. Смогла женщина прокричать в трубку и адрес, по которому происходит над ней расправа. Звонившие знакомые немедленно прибыли на место, вызвали скорую и отправили изрезанную потерпевшую в медучреждение. Оттуда уже информация поступила в полицию. Однако злоумышленник сам пришёл к правоохранителям с повинной. Теперь в отношении него возбуждено два уголовных дела, санкции которых в совокупности могут лишить мужчину свободы сроком на 4 года.