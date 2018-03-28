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В Казани эвакуировали посетителей «Парк Хауса», «Олимпа» и «Кольца»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Казани эвакуировали посетителей «Парк Хауса», «Олимпа» и «Кольца» 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
«Во всех трех ТРК это была учебная тревога в рамках проверки, проводимой по поручению прокуратуры РФ», -отметили в пресс-службе.
Пользователи соцсетей поспешили выкладывать фотографии и видео эвакуации.
Напомним, после трагедии в Кемерове в Казани организовали проверку ТРК «Горки-парк».
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