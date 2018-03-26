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В Шотландии автомобиль наехал на группу детей
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В Шотландии автомобиль наехал на группу детей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В полиции считают, что водитель машины умышленно направил транспортное средство в группу несовершеннолетних.
В шотландском городе Глазго водитель автомобиля совершил умышленный наезд на группу детей. В результате инцидента пятеро несовершеннолетних получили травмы разной степени тяжести.
По сообщениям ВВС, 14-летняя девочка была серьезно ранена и сейчас находится в больнице. Четверо других детей в возрасте 12–14 лет пострадали незначительно.
Как рассказал представитель местной полиции Питер Шарп, автомобиль Vauxhall Astra был преднамеренно направлен в группу детей. Правоохранительные органы считают инцидент покушением на убийство.
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