В Шотландии автомобиль наехал на группу детей

В полиции считают, что водитель машины умышленно направил транспортное средство в группу несовершеннолетних.

В шотландском городе Глазго водитель автомобиля совершил умышленный наезд на группу детей. В результате инцидента пятеро несовершеннолетних получили травмы разной степени тяжести.

По сообщениям ВВС, 14-летняя девочка была серьезно ранена и сейчас находится в больнице. Четверо других детей в возрасте 12–14 лет пострадали незначительно.