Житель Тверской области отдал деньги московскому риэлтору‐мошеннику

Приезжий из Тверской области хотел снять на северо‐востоке Москвы квартиру на длительный срок. Он отдал деньги человеку, представившемуся хозяином квартиры, после чего узнал, что жилье уже арендуют. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах

Мужчина заявил, что в интернете нашел объявление о сдаче однокомнатной квартиры на длительный срок. После встречи с неизвестным, который представился хозяином квартиры, они заключили договор на аренду жилплощади и заплатил 48 тысяч рублей.

После того, как он приехал на свое новое место жительство, выяснилось, что жиллощадь уже снимают другие люди. Поняв, что его обманули, потерпевший безуспешно пытался дозвониться до риэлтора, но тот перестал выходить на связь.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.