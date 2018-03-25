Китайская полиция вернула из Таджикистана на родину беглого подозреваемого в экономических преступлениях

Тайюань, 25 марта / Синьхуа / — В рамках кампании по задержанию сбежавших за границу подозреваемых в экономических преступлениях из Таджикистана Китай был экстрадирован один подозреваемый. Об этом сообщила в воскресенье полиция провинции Шаньси /Северный Китай/.

Это первый подозреваемый, возвращенный провинциальной полицией из Таджикистана, в рамках «Охоты на лис» — кампании, нацеленной на розыск китайцев, подозреваемых в совершении экономических преступлений и скрывающихся за рубежом.

По сообщению полиции, подозреваемый по фамилии Сюй, действуя от имени конгломерата, которым он управлял с января 2007 по июль 2011 года, незаконно присвоил более 60 млн юаней /9,5 млн долларов США/ общественных средств. Эти деньги он потратил на выплату долгов и процентов по долгам, а также оплату личных счетов, что нанесло огромный ущерб общественности.

После того как его преступные действия раскрылись, Сюй сбежал за границу.

Народная прокуратура уезда Фаншань провинции Шаньси в июне 2015 года выдала ордер на арест Сюя по обвинению в нелегальном присвоении общественных средств.

По дипломатическим каналам Китай направил в Таджикистан запрос об экстрадиции подозреваемого после того, как он был задержан местной полицией в феврале этого года. -0-