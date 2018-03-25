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Китайская полиция вернула из Таджикистана на родину беглого подозреваемого в экономических преступлениях
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Китайская полиция вернула из Таджикистана на родину беглого подозреваемого в экономических преступлениях 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тайюань, 25 марта /Синьхуа/ — В рамках кампании по задержанию сбежавших за границу подозреваемых в экономических преступлениях из Таджикистана в Китай был экстрадирован один подозреваемый. Об этом сообщила в воскресенье полиция провинции Шаньси /Северный Китай/.
Это первый подозреваемый, возвращенный провинциальной полицией из Таджикистана, в рамках «Охоты на лис» — кампании, нацеленной на розыск китайцев, подозреваемых в совершении экономических преступлений и скрывающихся за рубежом.
По сообщению полиции, подозреваемый по фамилии Сюй, действуя от имени конгломерата, которым он управлял с января 2007 по июль 2011 года, незаконно присвоил более 60 млн юаней /9,5 млн долларов США/ общественных средств. Эти деньги он потратил на выплату долгов и процентов по долгам, а также оплату личных счетов, что нанесло огромный ущерб общественности.
После того как его преступные действия раскрылись, Сюй сбежал за границу.
Народная прокуратура уезда Фаншань провинции Шаньси в июне 2015 года выдала ордер на арест Сюя по обвинению в нелегальном присвоении общественных средств.
По дипломатическим каналам Китай направил в Таджикистан запрос об экстрадиции подозреваемого после того, как он был задержан местной полицией в феврале этого года. -0-
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