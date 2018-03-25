Штраф до 80 тысяч рублей грозит сотруднице самарского магазина за повторную продажу алкоголя несовершеннолетнему

Отвечать за реализацию спиртного подростку 27-летняя продавец будет в рамках Уголовного кодекса. Ранее девушка привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Сотрудниками полиции установлен факт продажи двух бутылок алкоголя лицу, не достигшему 18 лет, в одном из магазинов в Советском районе Самары . Сотрудница торговой точки, не удостоверившаяся в возрасте покупателя, прежде уже совершала подобную ошибку. Тогда девушку привлекли к административной ответственности и разъяснили, что за следующее такое нарушение ей предстоит понести наказание в рамках уголовного законодательства. Однако продавец «никаких выводов для себя не сделала», сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящий момент в отношении девушки возбуждено уголовное дело. Санкции статьи 151.1 УК РФ предусматривают наказание в виде штрафа в 50-80 тыс. рублей или в размере дохода за период до полугода. Еще один вариант наказания для осужденного по этой статье — исправительные работы сроком до 12 месяцев.

Полицейские напоминают работникам торговли: в случае возникновения сомнений в возрасте покупателей, продавец может и должен потребовать документ, подтверждающий достижение ими 18 лет.