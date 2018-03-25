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Жителя Ижевска приговорили к семи годам за убийство
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Жителя Ижевска приговорили к семи годам за убийство 

RT на русском 1 час назад
Ленинский районный суд вынес приговор в отношении жителя Ижевска по делу об убийстве, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу суда. Преступление было совершено 18 июля 2017 года. Обвиняемым являлся неоднократно судимый 35-летний мужчина.
Во время ссоры с собутыльницей в квартире друга осуждённого, расположенной на восьмом этаже одного из домов Ленинского района, мужчина ударил женщину, и та выпала из окна. От полученных травм она скончалась.
Обвиняемый получил семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор по делу об убийстве из-за квартиры.
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