Жителя Ижевска приговорили к семи годам за убийство

Ленинский районный суд вынес приговор в отношении жителя Ижевска по делу об убийстве, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу суда. Преступление было совершено 18 июля 2017 года. Обвиняемым являлся неоднократно судимый 35-летний мужчина.

Во время ссоры с собутыльницей в квартире друга осуждённого, расположенной на восьмом этаже одного из домов Ленинского района, мужчина ударил женщину, и та выпала из окна. От полученных травм она скончалась.

Обвиняемый получил семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор по делу об убийстве из-за квартиры.