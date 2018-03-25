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СК проверяет информацию о 35 пропавших без вести в Кемерово
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СК проверяет информацию о 35 пропавших без вести в Кемерово 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: vk.com
Следователи проверяют информацию о 35 пропавших без вести людях во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СК.
"Следователями совместно с сотрудниками полиции уже установлен основной собственник ТЦ, принимаются меры к его доставлению, уже допрошено 25 человек из числа очевидцев и потерпевших, в том числе арендаторы и собственники торговых точек, проверяется информация о 35 пропавших во время пожара", — говорится в сообщении.
В свою очередь в региональном оперативном штабе на месте происшествия сообщили, что родственники заявили о 30 пропавших, с которыми сами не могут связаться.
Ранее президент России Владимир Путин получил доклады главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о ситуации с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
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