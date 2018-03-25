140 полицейским Подмосковья выплатят по 10 тыс. руб в рамках мер соцподдержки 

В Подмосковье 140 полицейским выплатят по 10 тысяч рублей за участие в спецмероприятиях и за достижение показателей по снижению числа преступлений в рамках дополнительных мер соцподдержки, соответствующее постановление правительства Московской области есть в распоряжении РИАМО.
«Оказать дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременных выплат 140 сотрудникам специальных подразделений ГУ МВД РФ по Московской области, принимавшим активное участие в реализации специальных мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности, за достижение показателей по снижению общего количества преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений, в размере 10 тысяч рублей каждому», — говорится в документе.
Министерству социального развития Московской области поручили обеспечить эти выплаты.