В Петербурге полиция задержала мужчину, сообщившего о «минировании» дома

"Двадцать третьего марта на телефон службы «112» позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заминировании дома в Сестрорецке. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 52-летнего гражданина", — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.