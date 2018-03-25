Ещё
В Петербурге полиция задержала мужчину, сообщившего о «минировании» дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге полиция задержала мужчину, сообщившего о «минировании» дома 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции Приморского района Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании жилого дома в Сестрорецке, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Двадцать третьего марта на телефон службы «112» позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заминировании дома в Сестрорецке. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 52-летнего гражданина", — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.
РИА Новости: последние новости
Под Новгородом мужчина открыл огонь по силовикам, которых вызвал СК завел уголовное дело из-за пожара в ТЦ в Кемерово Экс-главу миграционной службы по Алтайскому краю арестовали за взятку
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России663
В Кемерове ввели режим ЧС120
Украина дала ответ по российским дипломатам67
Британии предложили войти в состав РФ227
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова11
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение