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Перестрелка под Великим Новгородом: полицейский и стрелок скончались в больнице
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Перестрелка под Великим Новгородом: полицейский и стрелок скончались в больнице 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Новгородской области в больнице скончались сотрудник полиции и стрелявший в него преступник.
Накануне в деревне Назарьино мужчина вызвал полицию с просьбой защитить его от оборотней, окруживших дом. Когда к дому приехали сотрудники полиции, он открыл по ним огонь из охотничьего ружья и тяжело ранил полицейского в голову, передает "Интерфакс". Чтобы обезвредить преступника, спецподразделения пошли на штурм дома. При задержании преступник был ранен.
Как сообщили ТАСС в региональном управлении СК, утром в понедельник скончался участковый, а чуть позже и подозреваемый. Причины его смерти будут установлены позже, будет проведена судебная медицинская экспертиза.
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