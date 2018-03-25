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В Великом Новгороде СОБР штурмует дом человека, напавшего на полицейских
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В Великом Новгороде СОБР штурмует дом человека, напавшего на полицейских 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Подразделение СОБР берет штурмом дом человека, совершившего вооруженное нападение на полицейских.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК. Там подтвердили, что спецотряд занимается штуром дома: «Сейчас берут дом штурмом. СОБР закидывает его шумовыми гранатами. Подозреваемый отстреливается. Жена подозреваемого живет в Петербурге, также у него есть взрослые совершеннолетние дети, но с ним они не живут. Он один проживает в доме».
Ранее полицейские прибыли в один из частных домов Великого Новгорода, однако хозяин дома встретил служителей закона выстрелами из огнестрельного оружия. Один из полицейских был тяжело ранен. В правоохранительных органах города отметили, что информации о судимости этого человека нет.
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