В Великом Новгороде СОБР штурмует дом человека, напавшего на полицейских 

Подразделение СОБР берет штурмом дом человека, совершившего вооруженное нападение на полицейских.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК. Там подтвердили, что спецотряд занимается штуром дома: «Сейчас берут дом штурмом. СОБР закидывает его шумовыми гранатами. Подозреваемый отстреливается. Жена подозреваемого живет в Петербурге, также у него есть взрослые совершеннолетние дети, но с ним они не живут. Он один проживает в доме».
Ранее полицейские прибыли в один из частных домов Великого Новгорода, однако хозяин дома встретил служителей закона выстрелами из огнестрельного оружия. Один из полицейских был тяжело ранен. В правоохранительных органах города отметили, что информации о судимости этого человека нет.