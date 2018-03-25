Ещё
Житель Ижевска сбросил женщину с восьмого этажа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москвичей предупредили об опасности
Москвичей предупредили об опасности

Житель Ижевска сбросил женщину с восьмого этажа 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска сбросил женщину из окна квартиры расположенной на 8 этаже. Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда, его осудили по части 1 статьи 105 УК России «Убийство».
В суде установлено, что 18 июля 2017 года неоднократно судимый 35-летний ижевчанин пошел в магазин за спиртным, где к нему подошла незнакомая женщина и попросила угостить ее. Он согласился, в обмен на оказание ему интимных услуг. После чего они пришли в квартиру друга осужденного, которая находится на 8 этаже одного из домов Ленинского района Ижевска. Компания выпивала, когда осужденный попросил хозяина квартиры выйти и совершил половой акт с потерпевшей, после чего ушел в душ. Когда вышел оттуда, потерпевшая без одежды сидела на подоконнике «на корточках» спиной к открытому окну. Он предложил ей переспать с хозяином квартиры, но женщина отказалась, между ними возник конфликт. Мужчина подошел к потерпевшей, ударил ее левой рукой в грудь, и она выпала из окна. От полученных травм женщина скончалась. После этого мужчина забрал телефон погибшей и ушел из квартиры друга. Встретив на улице своего знакомого, он продолжил распивать спиртное.
Мужчину приговорили к 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
ИА «Сусанин»: последние новости
Житель Можги несколько дней обкалывал девочку-подростка наркотиками и насиловал её За взятку бывший начальник отдела судебных приставов Ижевска получила 3 года условно 21 житель Удмуртии попался на ложное сообщение о блокировке банковской карты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово108
МВД и СБ Украины перешли на сторону России515
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ38
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой67
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете243
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение