Житель Ижевска сбросил женщину с восьмого этажа

Ижевск. Удмуртия . Житель Ижевска сбросил женщину из окна квартиры расположенной на 8 этаже. Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда, его осудили по части 1 статьи 105 УК России «Убийство».

В суде установлено, что 18 июля 2017 года неоднократно судимый 35-летний ижевчанин пошел в магазин за спиртным, где к нему подошла незнакомая женщина и попросила угостить ее. Он согласился, в обмен на оказание ему интимных услуг. После чего они пришли в квартиру друга осужденного, которая находится на 8 этаже одного из домов Ленинского района Ижевска. Компания выпивала, когда осужденный попросил хозяина квартиры выйти и совершил половой акт с потерпевшей, после чего ушел в душ. Когда вышел оттуда, потерпевшая без одежды сидела на подоконнике «на корточках» спиной к открытому окну. Он предложил ей переспать с хозяином квартиры, но женщина отказалась, между ними возник конфликт. Мужчина подошел к потерпевшей, ударил ее левой рукой в грудь, и она выпала из окна. От полученных травм женщина скончалась. После этого мужчина забрал телефон погибшей и ушел из квартиры друга. Встретив на улице своего знакомого, он продолжил распивать спиртное.