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В суд переданы материала дела о краже грузовых поездов на 500 тысяч рублей в Приангарье
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В суд переданы материала дела о краже грузовых поездов на 500 тысяч рублей в Приангарье 

RT на русском 1 час назад
На станции «Иркутск-Пассажирский» в Приангарье местный житель в течение нескольких дней грабил грузовые контейнеры поездов, сообщают «Известия». Сумма ущерба оценивается в 500 тыс. рублей. Как заявили в Следственном отделе линейного отделения МВД России по Иркутской области, материалы дела в отношении 43-летнего мужчины направлены в суд.
Представители транспортной полиции вернули похищенное законным владельцам.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре возбудили уголовное дело из-за кражи колбасных изделий на 1 млн рублей в Нижневартовске.
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