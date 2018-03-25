В суд переданы материала дела о краже грузовых поездов на 500 тысяч рублей в Приангарье 

На станции «Иркутск-Пассажирский» в Приангарье местный житель в течение нескольких дней грабил грузовые контейнеры поездов, сообщают «Известия». Сумма ущерба оценивается в 500 тыс. рублей. Как заявили в Следственном отделе линейного отделения МВД России по Иркутской области, материалы дела в отношении 43-летнего мужчины направлены в суд.
Представители транспортной полиции вернули похищенное законным владельцам.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре возбудили уголовное дело из-за кражи колбасных изделий на 1 млн рублей в Нижневартовске.