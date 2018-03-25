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Под Новгородом мужчина открыл огонь по силовикам, которых вызвал
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Под Новгородом мужчина открыл огонь по силовикам, которых вызвал 

РИА Новости 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Мужчина, который ранил полицейского в одном из сел Новгородской области и заперся в доме с охотничьим ружьем, открыл огонь по бойцам Росгвардии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
"По информации наших сотрудников, в данный момент СОБР использует шумовые гранаты. Он (подозреваемый — ред.) пока не сдается и в ответ открыл стрельбу", — сказал она.
В СУСК сообщили, что, по данным следствия, мужчина сам вызвал полицию по телефону с просьбой защитить его от оборотней, окруживших дом.
Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в одном из сел Новгородской области мужчина ранил из охотничьего ружья полицейского, прибывшего на вызов. Пострадавший сотрудник полиции в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.
Дело возбуждено по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В настоящее время на месте происшествия работают следователи, сотрудники полиции и СОБР отдела Росгвардии по Новгородской области, информирует СУСК.
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