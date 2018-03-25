Под Новгородом мужчина открыл огонь по силовикам, которых вызвал

"По информации наших сотрудников, в данный момент СОБР использует шумовые гранаты. Он (подозреваемый — ред.) пока не сдается и в ответ открыл стрельбу", — сказал она.

В СУСК сообщили, что, по данным следствия, мужчина сам вызвал полицию по телефону с просьбой защитить его от оборотней, окруживших дом.

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в одном из сел Новгородской области мужчина ранил из охотничьего ружья полицейского, прибывшего на вызов. Пострадавший сотрудник полиции в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Дело возбуждено по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В настоящее время на месте происшествия работают следователи, сотрудники полиции и СОБР отдела Росгвардии по Новгородской области, информирует СУСК.