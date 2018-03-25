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В Гае рецидивистка плеснула в продавщицу магазина кислотой и украла деньги
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В Гае рецидивистка плеснула в продавщицу магазина кислотой и украла деньги 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Гае полицейские задержали 29-летнюю подозреваемую в разбойном нападении на один из торговых павильонов по проспекту Победы.
По информации правоохранителей, днем злоумышленница плеснула уксусной кислотой в лицо 49-летней продавщице и украла из кассы более 5 тысяч рублей. После этого неизвестная скрылась с места преступления.
Пострадавшей потребовалась помощь врачей, после ее оказания женщину отпустили домой.
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемую, ее оказалась ранее судимая за совершение аналогичного преступления гайчанка. За разбой ей грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД региона.
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