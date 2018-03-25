В Гае рецидивистка плеснула в продавщицу магазина кислотой и украла деньги

В Гае полицейские задержали 29-летнюю подозреваемую в разбойном нападении на один из торговых павильонов по проспекту Победы.

По информации правоохранителей, днем злоумышленница плеснула уксусной кислотой в лицо 49-летней продавщице и украла из кассы более 5 тысяч рублей. После этого неизвестная скрылась с места преступления.

Пострадавшей потребовалась помощь врачей, после ее оказания женщину отпустили домой.