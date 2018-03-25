Ещё
Мужчина убил 81-летнюю женщину во время пьяной ссоры в Царицыно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москвичей предупредили об опасности
Москвичей предупредили об опасности

Мужчина убил 81-летнюю женщину во время пьяной ссоры в Царицыно 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столичном районе Царицыно задержан мужчина, которого подозревают в убийстве пенсионерки во время пьяной ссоры. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили источник в правоохранительных службах.
«Поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: ул. Ереванская, д. 7. Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу был обнаружен труп пенсионерки 1937 г. рождения. Полицескими был задержан мужчина, который в квартире по указанному адресу, в ходе распития спиртных напитков, в ссоре, причинил пенсионерке телесные повреждения, от которых последняя скончалась на месте», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве Агентству «Москва» подтвердили факт задержания подозреваемого, не сообщив подробностей.
Агентство «Москва»: последние новости
Мужчину арестовали в Подмосковье по подозрению в убийстве своей подруги на почве ревности СК возбудил дело после гибели трехлетнего ребенка при пожаре в доме в Сергиевом Посаде Внедорожник стоимостью 5,5 млн руб. украли в Москве у директора белгородского мукомольного комбината
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово105
МВД и СБ Украины перешли на сторону России512
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ33
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой62
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете242
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
Пожары Криминал
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение