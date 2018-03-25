Мужчина убил 81-летнюю женщину во время пьяной ссоры в Царицыно

В столичном районе Царицыно задержан мужчина, которого подозревают в убийстве пенсионерки во время пьяной ссоры. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили источник в правоохранительных службах.

«Поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: ул. Ереванская, д. 7. Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу был обнаружен труп пенсионерки 1937 г. рождения. Полицескими был задержан мужчина, который в квартире по указанному адресу, в ходе распития спиртных напитков, в ссоре, причинил пенсионерке телесные повреждения, от которых последняя скончалась на месте», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.