Орудовал ножом: в Самаре полицейские задержали мужчину, который убил свою жену

Настоящая кровавая драма разыгралась в одном из домов в Куйбышевском районе Самары . В полицию поступило сообщение о женщине с ножевыми ранениями.

Когда стражи порядка прибыли на место ЧП, в одной из квартир на Войкова они нашли труп женщины с признаками насильственной смерти. Здесь же, в квартире, находился супруг погибшей. Он пытался нанести себе раны ножом и забаррикадироваться в одной из комнат квартиры.

Полицейские выяснили, что во время ссоры мужчина 1952 года рождения избил свою супругу и несколько раз ударил ее ножом.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ранее к уголовной ответственности его не привлекали.