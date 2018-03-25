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Орудовал ножом: в Самаре полицейские задержали мужчину, который убил свою жену
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Орудовал ножом: в Самаре полицейские задержали мужчину, который убил свою жену 

63.ru 44 минуты назад
Фото: 63.ru
Настоящая кровавая драма разыгралась в одном из домов в Куйбышевском районе Самары. В полицию поступило сообщение о женщине с ножевыми ранениями.
Когда стражи порядка прибыли на место ЧП, в одной из квартир на Войкова они нашли труп женщины с признаками насильственной смерти. Здесь же, в квартире, находился супруг погибшей. Он пытался нанести себе раны ножом и забаррикадироваться в одной из комнат квартиры.
Полицейские выяснили, что во время ссоры мужчина 1952 года рождения избил свою супругу и несколько раз ударил ее ножом.
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ранее к уголовной ответственности его не привлекали.
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