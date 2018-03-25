Житель Самары зарезал жену и пытался ранить самого себя

Смертельная ссора супругов произошла в Куйбышевском районе Самары вечером 24 марта.

Около 20 часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома на улице Войкова женщине причинено ножевое ранение.

«На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили в одной из комнат труп женщины с признаками насильственной смерти. Также в квартире полицейские заметили мужчину: он пытался нанести себе ножевые ранения, а также скрыться в одной из комнат и заблокировать вход в неё», — рассказала старший референт отделения информации ГУ МВД России по Самарской области Мария Юдина.

Полицейские смогли остановить мужчину, оказали раненому первую помощь и вызвали ему «скорую».

Следственно-оперативная группа выяснила, что во время ссоры 65-летний мужчина избил свою супругу, после этого он несколько раз ударил женщину ножом.

Сотрудники СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По данным полиции, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.