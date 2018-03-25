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Мачеха заявила в полицию на любовника 14-летней падчерицы
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Мачеха заявила в полицию на любовника 14-летней падчерицы 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Полиция задержала 21-летнего жителя Петербурга, которого подозревают в сексуальной связи с ученицей восьмого класса, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
В правоохранительные органы за помощью обратилась 67-летняя женщина. Она рассказала, что ее 14-летняя падчерица стала жертвой совратителя. По словам пенсионерки, девочка неоднократно вступала в половую связь с 21-летним знакомым.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ. Подозреваемый был задержан, но позже отпущен под подписку о невыезде.
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