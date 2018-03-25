Мачеха заявила в полицию на любовника 14-летней падчерицы

Полиция задержала 21-летнего жителя Петербурга , которого подозревают в сексуальной связи с ученицей восьмого класса, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

правоохранительные органы за помощью обратилась 67-летняя женщина. Она рассказала, что ее 14-летняя падчерица стала жертвой совратителя. По словам пенсионерки, девочка неоднократно вступала в половую связь с 21-летним знакомым.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ. Подозреваемый был задержан, но позже отпущен под подписку о невыезде.