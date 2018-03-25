В Башкирии гость избил и ограбил инвалида за отказ дать денег на водку 

Утром 24 марта 29-летний инвалид, житель Бирска сообщил о нападении и ограблении знакомым парнем, которому он отказался дать денег на водку, в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Сотрудники уголовного розыска Бирска задержали нападавшего — ранее судимого 24-летнего местного жителя. Он пришел в гости, зная, что мужчина получил пенсию по инвалидности, и попросил денег на спиртное. Получив отказ, он ударил хозяина квартиры по голове, после чего скрылся, взяв его системный блок и сотовый телефон. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Похищенное изъяли и вернули владельцу. Гостю-грабителю грозит до 7 лет лишения свободы.