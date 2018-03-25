Ещё
В Башкирии гость избил и ограбил инвалида за отказ дать денег на водку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии гость избил и ограбил инвалида за отказ дать денег на водку 

АиФ-Уфа 57 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Утром 24 марта 29-летний инвалид, житель Бирска сообщил о нападении и ограблении знакомым парнем, которому он отказался дать денег на водку, в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Сотрудники уголовного розыска Бирска задержали нападавшего — ранее судимого 24-летнего местного жителя. Он пришел в гости, зная, что мужчина получил пенсию по инвалидности, и попросил денег на спиртное. Получив отказ, он ударил хозяина квартиры по голове, после чего скрылся, взяв его системный блок и сотовый телефон. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Похищенное изъяли и вернули владельцу. Гостю-грабителю грозит до 7 лет лишения свободы.
АиФ-Уфа: последние новости
В Уфе у экс-служащего УФСИН изъяли квартиру и гараж ценой 4,5 миллионов Осудили водителя, сбившего школьников у стелы Туймазинский район в Башкирии У жителя Башкирии отобрали землю в центре Дубровки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России414
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО235
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете111
Ситуация в «Ядрово» близка к катастрофе61
ИГ устроило внезапную атаку71
Видео
02:56
Ситуация в «Ядрово» близка к катастрофе
Общество Экология
02:32
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
03:02
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО
Украина В мире
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
02:50
«Дешевый врун»: перепалка Саакашвили и Порошенко
Украина В мире
06:39
С короной и усмешкой: каким западные СМИ видят Путина
Политика Статьи
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
МВД и СБ Украины перешли на сторону России
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение