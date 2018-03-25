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Гранаты против ружей: мужчина напал на полицейских, которых позвал воевать с оборотнями
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Гранаты против ружей: мужчина напал на полицейских, которых позвал воевать с оборотнями 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
На месте нападения на полицейского под Новгородом началась перестрелка. Об этом сообщили в региональном управлении СК. Мужчина заперся в доме с охотничьим ружьем и отстреливается.
"Сейчас берут дом штурмом. СОБР закидывает его шумовыми гранатами. Подозреваемый отстреливается", — заявили в ведомстве.
По данным следствия, мужчина сам вызвал полицию с просьбой защитить его от оборотней, окруживших дом.
Уточняется, что подозреваемый находится в доме один, его жена и совершеннолетние дети живут отдельно. Кроме того, полицейские установили, что за стрелком числится четыре ружья, передает РИА Новости.
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