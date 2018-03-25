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В Куйбышевском районе Самары задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены
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В Куйбышевском районе Самары задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
65-летний самарец, по предварительной версии следствия, во время ссоры с супругой избил ее и несколько раз пырнул ножом. Трагедия произошла в один из вечеров в доме по улице Войкова в областном центре. Семейная пара повздорила и, по предварительным данным, супруг стал подкреплять словесные доводы физической силой. Мужчина сначала избил свою жену, а затем нанес женщине несколько ножевых ран, которые стали для нее смертельными. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, подозреваемый решил забаррикадироваться в одной из комнат квартиры. При этом мужчина пытался нанести себе ножевые ранения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Правоохранителям удалось пресечь членовредительство. Подозреваемому была оказана первая медицинская помощь. Из квартиры полицейские изъяли ножи — предполагаемые орудия преступлений. В отношении ранее не судимого 65-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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