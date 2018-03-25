Ещё
С пистолетом за колбасой и алкоголем отправился дончанин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С пистолетом за колбасой и алкоголем отправился дончанин 

Деловое сообщество 1 час назад
Жительница Мамаево-Курганского района обратилась в полицию. По словам женщины, на ее магазин напал грабитель. Мужчина ворвался в ларек и угрозами вынудил продавщицу отдать ему колбасу, сигареты и алкоголь. После того как злоумышленник скрылся женщина вызвала полицию.
«Кассир торговой точки пояснила, что ночью в помещение вошел неизвестный, — рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. — Он, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему выручку, а также забрал колбасу, алкоголь и сигареты, после чего скрылся.»
Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался 57-летний местный житель. Он не пытался скрыться и задержан был у себя дома. При обыске сотрудники полиции обнаружили пистолет, оказавшийся пневматическим.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь из-за бесплатной колбасы и сигарет он несколько лет проведет за решеткой.
Деловое сообщество: последние новости
Ростовчанку осудили на 13,5 лет за продажу наркотика В Ростове бизнесменов подозревали в создании подставных фирм Тополь на улице Туполева в Ростове упал и разбил окна дома
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России414
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО235
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете111
Ситуация в «Ядрово» близка к катастрофе61
ИГ устроило внезапную атаку71
Видео
02:56
Ситуация в «Ядрово» близка к катастрофе
Общество Экология
02:32
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
03:02
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО
Украина В мире
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
02:50
«Дешевый врун»: перепалка Саакашвили и Порошенко
Украина В мире
06:39
С короной и усмешкой: каким западные СМИ видят Путина
Политика Статьи
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
МВД и СБ Украины перешли на сторону России
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение