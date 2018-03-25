С пистолетом за колбасой и алкоголем отправился дончанин

Жительница Мамаево-Курганского района обратилась в полицию. По словам женщины, на ее магазин напал грабитель. Мужчина ворвался в ларек и угрозами вынудил продавщицу отдать ему колбасу, сигареты и алкоголь. После того как злоумышленник скрылся женщина вызвала полицию.

«Кассир торговой точки пояснила, что ночью в помещение вошел неизвестный, — рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области . — Он, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему выручку, а также забрал колбасу, алкоголь и сигареты, после чего скрылся.»

Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался 57-летний местный житель. Он не пытался скрыться и задержан был у себя дома. При обыске сотрудники полиции обнаружили пистолет, оказавшийся пневматическим.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь из-за бесплатной колбасы и сигарет он несколько лет проведет за решеткой.