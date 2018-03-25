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В Приволжском районе женщина из ревности ударила соперницу табуретом по голове
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В Приволжском районе женщина из ревности ударила соперницу табуретом по голове 

Волга Ньюс 1 час назад
Информация о госпитализации с травмой головы 30-летней местной жительницы поступила к правоохранителям из центральной районной больницы. Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также по адресу, откуда была доставлена пострадавшая, выехали сотрудники органов внутренних дел.
Стражи порядка установили, что преступление произошло в квартире пострадавшей. Опросив ее сожителя, полицейские выяснили, что в гости к паре пришла приятельница. В ходе распития спиртных напитков между женщинами на почве ревности возник конфликт. Во время выяснения отношений подозреваемая схватила табурет и ударила им потерпевшую по голове.
Сотрудники органов внутренних дел задержали предполагаемую злоумышленницу по месту ее проживания. Женщина созналась в содеянном. По информации полицейских она нигде не работает и ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело.
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