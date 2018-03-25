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В Саратове на Шехурдина уголовник угнал у автослесаря BMW
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В Саратове на Шехурдина уголовник угнал у автослесаря BMW 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове полицейские за два дня поймали угнанную машину. Дорогую иномарку увели у автослесаря прямо «из под носа».
Как рассказали АиФ-Саратов в ГУ МВД России по Саратовской области, с заявлением в участок обратился 28-летиний мужчина, сообщив, что исчез его BMW, припаркованный у дома на улице Шехурдина. Вернувшись, он не обнаружил свою «ласточку» на месте. По факту было возбуждено уголовное дело.
Сотрудники угрозыска в тандеме с ГИБДД поймали вчера 24-летнего подозреваемого. Иномарку вернули хозяину в целости и сохранности. Рециддивисту грозит до пяти лет тюрьмы.
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