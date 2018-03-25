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Женщина отомстила любимому, украв у него двигатель
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Женщина отомстила любимому, украв у него двигатель 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
29-летняя жительница Ферзиковского района попала под следствие по подозрению в краже автомобильного двигателя у гражданского мужа. Он и подал заявление в полицию. Как выяснилось, накануне они поссорились и женщина решила отомстить любимому. Двигатель она отдала на реализацию знакомому таксисту. Но продать его таксист не успел: полиция нашла пропажу и вернула двигатель законному владельцу. По сообщению пресс-службы УМВД России по Калужской области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).
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