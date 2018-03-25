Мужчина убил свою подругу на почве ревности в Серпуховском районе 

Подозреваемого в убийстве своей подруге на почве ревности задержали в Серпуховском районе Подмосковья, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГСК России по Московской области.
«Следственным отделом по городу Серпухову ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя по факту убийства 36-летней женщины (часть 1 статьи 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.
В ходе предварительного следствия установлено, что 24 марта подозреваемый в ходе ссоры на почве ревности совершил убийство своей подруги.
К настоящему времени он задержан и допрошен. Также уже допрошены свидетели, назначена медицинская экспертиза, проведена проверка показаний на месте.
«По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — заключается в материале.