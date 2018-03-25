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Вынес деньги и полные пакеты продуктов: на Дону мужчина напал с пистолетом на магазин
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Вынес деньги и полные пакеты продуктов: на Дону мужчина напал с пистолетом на магазин 

161.ru 33 минуты назад
Фото: 161.ru
В Матвеево-Курганском районе 57-летний мужчина напал с пневматическим пистолетом на круглосуточный продуктовый магазин. Он ворвался в помещение среди ночи и потребовал, чтобы продавщица отдала ему выручку. Но денег ему было мало, он решил не упускать возможности и прихватить с собой колбасу, алкоголь и сигареты с прилавков. С полными пакетами продуктов и деньгами в карманах он поспешил домой на ночной перекус. Однако долго скрываться он не смог — его задержали в собственной квартире.
— Злоумышленник заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
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