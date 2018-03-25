Полицейские Магнитогорска ликвидировали наркопритоны в жилых домах 

Полицейские Магнитогорска в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» ликвидировали два наркопритона, находящиеся в жилых домах, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Наркопритоны удалось обнаружить участковым уполномоченным полиции во взаимодействии с инспекторами по делам несовершеннолетних и сотрудниками уголовного розыска города.
«Установлены два гражданина, 36 и 37 лет, которые систематически предоставляли свои квартиры в домах, расположенных по улицам Суворова и Труда, для употребления наркотических средств и психотропных веществ», — отмечают в МВД.
По данным фактам уже возбуждены уголовные дела по статье «Организация либо содержание притонов». Злоумышленникам грозит до четырёх лет лишения свободы. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, в феврале в жилом доме Челябинска полицейские обнаружили лабораторию по производству наркотиков, в которой хранилось 18 кг запрещённых веществ.