Полицейские Магнитогорска ликвидировали наркопритоны в жилых домах

Наркопритоны удалось обнаружить участковым уполномоченным полиции во взаимодействии с инспекторами по делам несовершеннолетних и сотрудниками уголовного розыска города.

«Установлены два гражданина, 36 и 37 лет, которые систематически предоставляли свои квартиры в домах, расположенных по улицам Суворова и Труда, для употребления наркотических средств и психотропных веществ», — отмечают в МВД.

По данным фактам уже возбуждены уголовные дела по статье «Организация либо содержание притонов». Злоумышленникам грозит до четырёх лет лишения свободы. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.