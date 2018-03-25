Ещё
Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении экс-директора трех управляющих компаний, обвиняемого в мошенничестве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении экс-директора трех управляющих компаний, обвиняемого в мошенничестве 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 52 минуты назад
«Следственной частью Следственного управления УМВД России по Камчатскому краю предъявлено обвинение 40-летнему бывшему учредителю и генеральному директору трех управляющих компаний города Елизово Камчатского края в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Под управлением компаний находилось более 70 многоквартирных домов районного центра. Также предприниматель учредил организацию, уполномоченную принимать коммунальные платежи от владельцев домов за потребленные ресурсы, в том числе тепловую энергию и горячую воду. Денежные средства подлежали перечислению на счет теплоэнергоснабжающей компании.
"В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый, используя свое служебное положение, под видом законной финансово-хозяйственной деятельности перечислил почти 170 миллионов рублей на счета ряда компаний, в том числе находящихся за пределами Камчатского края. Денежными средствами впоследствии он распорядился по личному усмотрению, причинив ресурсоснабжающей компании ущерб в особо крупном размере", — рассказала Ирина Волк.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Следственными органами МВД России направлено в суд уголовное дело в отношении директора потребительского кооператива В Адыгее перед судом предстанет обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере Нелегальные банкиры окажутся на скамье подсудимых в Санкт-Петербурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС США нанесли удар по Ливии192
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель339
Мафия глухонемых захватила Москву25
«Заперся в комнате, не мог спать»: Марков признался в домогательствах57
СМИ узнали о планах РФ в КНДР174
Видео
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
Украина объяснила «принесение флота в жертву» в Крыму
Армия
04:15
Охота на Волков: Они убили Михаила Круга
Общество Статьи
05:38
«Тон Лондона является без надобности злобным»
В мире Статьи
03:34
В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу
Оружие Армия
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
«Путин стал госсекретарем США»
США В мире
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение