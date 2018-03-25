Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении экс-директора трех управляющих компаний, обвиняемого в мошенничестве 

«Следственной частью Следственного управления УМВД России по Камчатскому краю предъявлено обвинение 40-летнему бывшему учредителю и генеральному директору трех управляющих компаний города Елизово Камчатского края в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Под управлением компаний находилось более 70 многоквартирных домов районного центра. Также предприниматель учредил организацию, уполномоченную принимать коммунальные платежи от владельцев домов за потребленные ресурсы, в том числе тепловую энергию и горячую воду. Денежные средства подлежали перечислению на счет теплоэнергоснабжающей компании.
"В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый, используя свое служебное положение, под видом законной финансово-хозяйственной деятельности перечислил почти 170 миллионов рублей на счета ряда компаний, в том числе находящихся за пределами Камчатского края. Денежными средствами впоследствии он распорядился по личному усмотрению, причинив ресурсоснабжающей компании ущерб в особо крупном размере", — рассказала Ирина Волк.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.