Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении экс-директора трех управляющих компаний, обвиняемого в мошенничестве

Под управлением компаний находилось более 70 многоквартирных домов районного центра. Также предприниматель учредил организацию, уполномоченную принимать коммунальные платежи от владельцев домов за потребленные ресурсы, в том числе тепловую энергию и горячую воду. Денежные средства подлежали перечислению на счет теплоэнергоснабжающей компании.

"В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый, используя свое служебное положение, под видом законной финансово-хозяйственной деятельности перечислил почти 170 миллионов рублей на счета ряда компаний, в том числе находящихся за пределами Камчатского края. Денежными средствами впоследствии он распорядился по личному усмотрению, причинив ресурсоснабжающей компании ущерб в особо крупном размере", — рассказала Ирина Волк.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.