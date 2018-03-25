Мужчину арестовали в Подмосковье по подозрению в убийстве своей подруги на почве ревности

Уголовное дело по факту убийства женщины в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, возбуждено в отношении 33-летнего мужчины в Серпуховском районе. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.

ГСУ СК «Следственным отделом по городу Серпухов России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя по факту убийства 36-летней женщины. В ходе предварительного следствия установлено, что 24 марта 2018 г. подозреваемый в ходе ссоры на почве ревности совершил убийство своей подруги», — рассказала О. Врадий, уточнив, что к настоящему времени подозреваемый задержан и допрошен.

Она добавила, что также допрошены свидетели, назначена медицинская экспертиза, проведена проверка показаний на месте.

«По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — заключила О. Врадий.