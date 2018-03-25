Ещё
Водитель «Хаммера», обстрелявший полицейских, арестован на 2 месяца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водитель «Хаммера», обстрелявший полицейских, арестован на 2 месяца 

АиФ Санкт-Петербург 51 минуту назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Приморский районный суд выбрал меру пресечения водителю «Хаммера», который обстрелял полицейских, попытавшихся проверить у него документы, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Инцидент произошел ночью 20 марта. Сотрудники правоохранительных органов остановили иномарку на Коломяжском проспекте. Когда они попросили автомобилиста предъявить документы и открыть багажник, тот в ответ несколько раз выстрелил в их сторону и попытался скрыться. После преследования «Хаммер» нашли в том же районе, где и произошла перестрелка, водитель же попытался скрыться в гостях у своей знакомой.
По факту случившегося возбуждено дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд принял решение взять под стражу водителя до 20 мая.
Известно, что фигурант дела свою вину не признает.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге арестовали семерых подозреваемых в мошенничестве в автосалонах Арест анархисту Филинкову продлен до лета В поселке Песочный трое мужчин избили пожилых супругов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС США нанесли удар по Ливии161
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель332
Мафия глухонемых захватила Москву23
«Заперся в комнате, не мог спать»: Марков признался в домогательствах54
СМИ узнали о планах РФ в КНДР172
Видео
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
Украина объяснила «принесение флота в жертву» в Крыму
Армия
04:15
Охота на Волков: Они убили Михаила Круга
Общество Статьи
05:38
«Тон Лондона является без надобности злобным»
В мире Статьи
03:34
В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу
Оружие Армия
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
«Путин стал госсекретарем США»
США В мире
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение