Водитель «Хаммера», обстрелявший полицейских, арестован на 2 месяца

Приморский районный суд выбрал меру пресечения водителю «Хаммера», который обстрелял полицейских, попытавшихся проверить у него документы, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Инцидент произошел ночью 20 марта. Сотрудники правоохранительных органов остановили иномарку на Коломяжском проспекте. Когда они попросили автомобилиста предъявить документы и открыть багажник, тот в ответ несколько раз выстрелил в их сторону и попытался скрыться. После преследования «Хаммер» нашли в том же районе, где и произошла перестрелка, водитель же попытался скрыться в гостях у своей знакомой.

По факту случившегося возбуждено дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд принял решение взять под стражу водителя до 20 мая.

Известно, что фигурант дела свою вину не признает.