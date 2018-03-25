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Внимательность охранников помогла задержать дачного вора под Тольятти
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Внимательность охранников помогла задержать дачного вора под Тольятти 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Сотрудники охраны одного из дачных массивов, близ села Подстёпки, обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно. Он ходил по территории товарищества от одного дома к другому, при этом будто что-то выискивая. Охранники обратились в полицию, сообщив о незваном госте. Прибывшие на место правоохранители опросили мужчину, вызвавшего опасения у охраны. Выяснилось, что 33-летний житель Подстёпки накануне уже проникал в один из здешних дачных домиков. Мужчина признался, что попал внутрь через окно, которое разбил. Из дома он вынес имущество, которое планировал продать. Сумма причиненного хозяину дачи ущерба составила 13 тысяч рублей. Некоторые вещи из тех, что были похищены, стражи правопорядка обнаружили на месте жительства предполагаемого вора. Полицейские изъяли украденное имущество, а именно сварочный аппарат и электробритву. Подозреваемый признался в совершенном правонарушении и раскаялся, уточнили в ГУ МВД России по Самарской области. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Лицу, совершившему данное преступление грозит до 6 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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