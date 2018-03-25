Ещё
Приезжего педофила задержали на востоке Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приезжего педофила задержали на востоке Москвы 

360tv.ru 1 час назад
Московская полиция задержала 23‐летнего приезжего, который домогался до 12‐летнего мальчика. Поиски педофила заняли два дня, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.
Днем 20 марта школьник позвонил в полицию и рассказал, что неизвестный мужчина приставал к нему в подъезде жилого дома. Спустя двое суток злоумышленника задержали в столичном районе Перово.
Человеком, который пытался растлить подростка, оказался безработный уроженец Вологды. Против него завели уголовное дело по статье «Развратные действия».
В Севастополе вынесли приговор педофилу, который знакомился с девочками в возрасте от девяти до 13 лет в соцсетях и общался с ними на сексуальные темы. Так продолжалось, пока мама одной из школьниц не увидела переписку дочери. По решению суда мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
360tv.ru: последние новости
Мужчину осудили за вымогательство в Ставропольском крае Напавшего на журналистку «Эха Москвы» отправят на принудительное лечение Жителя Приморского края осудили за ограбление курьера по доставке роллов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС США нанесли удар по Ливии193
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель338
Мафия глухонемых захватила Москву24
«Заперся в комнате, не мог спать»: Марков признался в домогательствах56
СМИ узнали о планах РФ в КНДР174
Видео
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
Украина объяснила «принесение флота в жертву» в Крыму
Армия
04:15
Охота на Волков: Они убили Михаила Круга
Общество Статьи
05:38
«Тон Лондона является без надобности злобным»
В мире Статьи
03:34
В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу
Оружие Армия
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
«Путин стал госсекретарем США»
США В мире
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение