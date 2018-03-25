Приезжего педофила задержали на востоке Москвы 

Московская полиция задержала 23‐летнего приезжего, который домогался до 12‐летнего мальчика. Поиски педофила заняли два дня, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.
Днем 20 марта школьник позвонил в полицию и рассказал, что неизвестный мужчина приставал к нему в подъезде жилого дома. Спустя двое суток злоумышленника задержали в столичном районе Перово.
Человеком, который пытался растлить подростка, оказался безработный уроженец Вологды. Против него завели уголовное дело по статье «Развратные действия».
В Севастополе вынесли приговор педофилу, который знакомился с девочками в возрасте от девяти до 13 лет в соцсетях и общался с ними на сексуальные темы. Так продолжалось, пока мама одной из школьниц не увидела переписку дочери. По решению суда мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.