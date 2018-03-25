Приезжего педофила задержали на востоке Москвы

Московская полиция задержала 23‐летнего приезжего, который домогался до 12‐летнего мальчика. Поиски педофила заняли два дня, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах

Днем 20 марта школьник позвонил в полицию и рассказал, что неизвестный мужчина приставал к нему в подъезде жилого дома. Спустя двое суток злоумышленника задержали в столичном районе Перово.

Человеком, который пытался растлить подростка, оказался безработный уроженец Вологды . Против него завели уголовное дело по статье «Развратные действия».