Автомобилист из Пензенской области не дождался купленных в Интернете покрышек

В городе Заречном Пензенской области возбудили уголовное дело по факту Интернет-мошенничества. С заявлением в одно из местных отделений полиции обратился 30-летний горожанин. Зареченец рассказал стражам порядка, что стал жертвой мошенника в популярной соцсети. По словам жителя закрытого города, в одной из тематических групп в социальной сети «ВКонтатке» он обнаружил объявление о продаже четырех автомобильных колес. Предложение показалось ему заманчивым, и он связался с автором. «В ходе переписки договорился с неизвестным ранее пользователем о приобретении товара. Следуя условиям владельца объявления, заявитель перечислил на счет банковской карты 18 тысяч рублей, но товар до сих пор не получил, а незнакомец на связь не выходит», — сообщает пресс-служба Управления МВД по Пензенской области. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.