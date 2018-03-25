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Старший брат ранил в грудь ножом младшего в Новосибирске
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Старший брат ранил в грудь ножом младшего в Новосибирске 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Дзержинском районе Новосибирска брат ранил ножом брата.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО, инцидент произошел ночью 24 марта. Установлено, что братья вместе распивали спиртное. Однако вечер не заладился. Выпив, братья поссорились и начали ругаться. Старший 46-летний брат схватил нож и ударил им в грудь младшего — 44-летнего мужчину.
С тяжелым ранением пострадавшего доставили в больницу. О криминальной травме врачи известили полицию. Преступление было раскрыто по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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