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В Чувашии бывшая чиновница осуждена за мошенничество в особо крупном размере
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В Чувашии бывшая чиновница осуждена за мошенничество в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 48 минут назад
Фото: pg21.ru
Четыре года назад чиновница часто навещала жительницу Красноармейского района, которая перенесла инсульт. Как было установлено в ходе расследования уголовного дела, путем обмана и составления подложных документов она похитила два земельных участка и дом потерпевшей. Еще в ходе расследования уголовного дела благодаря сотрудникам полиции незаконно отчужденную недвижимость сельчанке вернули.
Бывшая работница районной администрации признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. Красноармейский районный суд назначил ей наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно. Решение вступило в законную силу.
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