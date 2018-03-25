Ещё
В Соль-Илецке парень может сесть в тюрьму за кражу планшета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Соль-Илецке парень может сесть в тюрьму за кражу планшета 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Соль-Илецке в суд передано дело о краже планшетного компьютера, сообщает пресс-служба МВД по Оренбургской области. По подозрению в совершении кражи был задержан 27-летний местный житель, который, по версии следствия, похитил планшет у своего знакомого.
Во время кражи подозреваемый был в гостях у потерпевшего и, воспользовавшись ситуацией, достал из серванта планшет, после чего скрылся. Фигуранта задержали, было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
ProOren: последние новости
Гайчанка плеснула кислотой в продавца и похитила деньги из кассы В Бугуруслане молодая девушка может сесть за вымогательство В Орске до государства «не дошли» налоги сотрудников предприятия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС США нанесли удар по Ливии194
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель341
Мафия глухонемых захватила Москву25
«Заперся в комнате, не мог спать»: Марков признался в домогательствах58
СМИ узнали о планах РФ в КНДР174
Видео
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
Украина объяснила «принесение флота в жертву» в Крыму
Армия
04:15
Охота на Волков: Они убили Михаила Круга
Общество Статьи
05:38
«Тон Лондона является без надобности злобным»
В мире Статьи
03:34
В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу
Оружие Армия
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
«Путин стал госсекретарем США»
США В мире
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение