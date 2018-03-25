В Соль-Илецке парень может сесть в тюрьму за кражу планшета

Соль-Илецке в суд передано дело о краже планшетного компьютера, сообщает пресс-служба МВД по Оренбургской области . По подозрению в совершении кражи был задержан 27-летний местный житель, который, по версии следствия, похитил планшет у своего знакомого.

Во время кражи подозреваемый был в гостях у потерпевшего и, воспользовавшись ситуацией, достал из серванта планшет, после чего скрылся. Фигуранта задержали, было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.