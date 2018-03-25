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Следователи изучают обстоятельства гибели при квартирном пожаре в Петербурге двоих детей
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Следователи изучают обстоятельства гибели при квартирном пожаре в Петербурге двоих детей 

Интересант 1 час назад
Фото: Суть Событий
Накануне вечером в квартире на Гаккелевской улице случился пожар. В результате уже в машине «скорой» от отравления угарным газом умерли пятилетняя девочка и двухлетний мальчик. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Следствие предполагает на данный момент, что ребятишки, бывшие в квартире без присмотра взрослых (родители находились на работе), включили электрический кипятильник и положили его на диван. Это и послужило причиной возгорания. Все обстоятельства произошедшего еще предстоит установить.
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 Ещё 2 источника 
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