Уголовное дело возбудили по факту смерти младенца в Одинцовском районе

Младенец умер от бронхиальной пневмонии в Одинцовском районе Подмосковья , в это время его мать распивала спиртные напитки со своими гостями, по данному факту возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГСК России по Московской области.

«Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности месячному ребенку (часть 1 статьи 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 16 марта в квартире в селе Жаворонки Одинцовского района скончался младенец. Однако его мать сутки не сообщала об этом в правоохранительные органы и не вызывала скорую помощь, вместо этого на протяжении всего дня она распивала спиртные напитки со своими гостями.

О данном факте стало известно 17 марта от одной из подруг женщины. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

«Установлено, что женщины имеет четверых детей, из которых в отношении двух она лишена родительских прав. Данная семья, как неблагополучная, стоит на соответствующих учетах в Алтайском крае . В Московскую область женщина переехала недавно», — уточняется в материале.

Согласно результатам экспертизы ребенок скончался от бронхиальной пневмонии.

В настоящее время запланировано проведение комплекса неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.