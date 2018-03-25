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Уголовное дело возбудили по факту смерти младенца в Одинцовском районе
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Уголовное дело возбудили по факту смерти младенца в Одинцовском районе 

РИАМО 17 минут назад
Фото: РИАМО
Младенец умер от бронхиальной пневмонии в Одинцовском районе Подмосковья, в это время его мать распивала спиртные напитки со своими гостями, по данному факту возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГСК России по Московской области.
«Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности месячному ребенку (часть 1 статьи 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 16 марта в квартире в селе Жаворонки Одинцовского района скончался младенец. Однако его мать сутки не сообщала об этом в правоохранительные органы и не вызывала скорую помощь, вместо этого на протяжении всего дня она распивала спиртные напитки со своими гостями.
О данном факте стало известно 17 марта от одной из подруг женщины. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
«Установлено, что женщины имеет четверых детей, из которых в отношении двух она лишена родительских прав. Данная семья, как неблагополучная, стоит на соответствующих учетах в Алтайском крае. В Московскую область женщина переехала недавно», — уточняется в материале.
Согласно результатам экспертизы ребенок скончался от бронхиальной пневмонии.
В настоящее время запланировано проведение комплекса неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.
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