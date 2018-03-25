СК возбудил уголовное дело после смерти младенца в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели младенца в Одинцовском районе Подмосковья . Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Как уточнили в региональном СК, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности месячному ребенку. Как установили следователи, младенец скончался 16 марта в квартире в селе Жаворонки Одинцовского района. «Однако мать ребенка сутки не сообщала об этом в правоохранительные органы и не вызывала скорую помощь», − заявили в пресс-службе СК, добавив, что женщина «вместо этого на протяжении всего дня распивала спиртные напитки со своими гостями».

Когда одна из подруг женщины сообщила о гибели младенца, на место ЧП незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Согласно результатам экспертизы, ребенок умер от бронхиальной пневмонии, отметили в СК. По данным следствия, у женщины четверо детей, причем в отношении двух из них ее уже лишили родительских прав.