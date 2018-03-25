Ещё
СК возбудил уголовное дело после смерти младенца в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК возбудил уголовное дело после смерти младенца в Подмосковье 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели младенца в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Как уточнили в региональном СК, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности месячному ребенку. Как установили следователи, младенец скончался 16 марта в квартире в селе Жаворонки Одинцовского района. «Однако мать ребенка сутки не сообщала об этом в правоохранительные органы и не вызывала скорую помощь», − заявили в пресс-службе СК, добавив, что женщина «вместо этого на протяжении всего дня распивала спиртные напитки со своими гостями».
Когда одна из подруг женщины сообщила о гибели младенца, на место ЧП незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Согласно результатам экспертизы, ребенок умер от бронхиальной пневмонии, отметили в СК. По данным следствия, у женщины четверо детей, причем в отношении двух из них ее уже лишили родительских прав.
Москва24: последние новости
Напавшего на радиоведущую Фельгенгауэр хотят отправить на принудительное лечение В Москве возбуждено уголовное дело о торговле деталями военных самолетов Улюкаев и Белых проголосовали в СИЗО на выборах президента
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС США нанесли удар по Ливии165
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель334
Мафия глухонемых захватила Москву23
«Заперся в комнате, не мог спать»: Марков признался в домогательствах55
СМИ узнали о планах РФ в КНДР173
Видео
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
Украина объяснила «принесение флота в жертву» в Крыму
Армия
04:15
Охота на Волков: Они убили Михаила Круга
Общество Статьи
05:38
«Тон Лондона является без надобности злобным»
В мире Статьи
03:34
В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу
Оружие Армия
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
«Путин стал госсекретарем США»
США В мире
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение