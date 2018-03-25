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Подмосковные следователи возбудили дело по факту смерти месячного ребенка
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Подмосковные следователи возбудили дело по факту смерти месячного ребенка 

Вечерняя Москва 14 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Согласно результатам экспертизы ребенок скончался от бронхиальной пневмонии.
В воскресенье, 25 марта, следствие возбудило уголовное дело в Одинцовском районе по факту причинения смерти по неосторожности месячному ребенку.
По данным следователей, младенец скончался 16 марта в селе Жаворонки.
— Однако мать ребенка сутки не сообщала об этом в правоохранительные органы и не вызывала «скорую помощь», вместо этого на протяжении всего дня распивала спиртные напитки со своими гостями. О данном факте стало известно 17 марта 2018 года от одной из подруг женщины. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Она уточнила, женщина является матерью четырех детей. В отношении двух из них она лишена родительских прав. Семья стоит на учете в Алтайском крае как неблагополучная, а в Подмосковье они переехали недавно.
На данный момент следователи установили все обстоятельства произошедшего и закрепили доказательственную базу. По данному факту возбуждено уголовное по части 1 статьи 109 УК РФ «причинении» смерти по неосторожности».
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