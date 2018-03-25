Подмосковные следователи возбудили дело по факту смерти месячного ребенка

Согласно результатам экспертизы ребенок скончался от бронхиальной пневмонии.

В воскресенье, 25 марта, следствие возбудило уголовное дело в Одинцовском районе по факту причинения смерти по неосторожности месячному ребенку.

По данным следователей, младенец скончался 16 марта в селе Жаворонки.

Она уточнила, женщина является матерью четырех детей. В отношении двух из них она лишена родительских прав. Семья стоит на учете в Алтайском крае как неблагополучная, а в Подмосковье они переехали недавно.

На данный момент следователи установили все обстоятельства произошедшего и закрепили доказательственную базу. По данному факту возбуждено уголовное по части 1 статьи 109 УК РФ «причинении» смерти по неосторожности».

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