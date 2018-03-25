В Сызрани воришка залез в квартиру жертвы по водосточной трубе

В полицию Сызрани обратилась местная жительница 1964 года рождения. Она рассказала, что у нее из квартиры пропали золотые украшения. Ущерб она оценила в 30 000 рублей.

Стражи порядка отправились на место преступления, поговорили с соседями, подробности опросили саму женщину и ее внука, который тоже живет в этой квартире.

Выяснилось, что в день происшествия бабушка оставила его дома одного.

—Подростку стало скучно, и он позвал в гости товарища. Только вот ситуация осложнялась тем, что родственница заперла квартиру, а открыть входную дверь изнутри несовершеннолетний не мог. Тогда мальчики нашли оригинальный, но опасный для здоровья и жизни способ выхода из ситуации: подъем по водосточной трубе. Квартира находилась на втором этаже. Затея несовершеннолетних увенчалась успехом, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские предположили, что именно друг внука может иметь отношение к преступлению. Им оказался житель Сызрани 2003 года рождения.

Юноша признался, что в гостях у товарища, присмотрел, а после похитил понравившиеся украшения в момент, когда ребята искали ключ от входной двери. Воспользовавшись тем, что приятель ненадолго вышел из комнаты, злоумышленник забрал несколько колец себе.

Украшения он сдал в ломбард, а деньги потратил на развлечения.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».