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В Сызрани воришка залез в квартиру жертвы по водосточной трубе
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В Сызрани воришка залез в квартиру жертвы по водосточной трубе 

63.ru 34 минуты назад
Фото: 63.ru
В полицию Сызрани обратилась местная жительница 1964 года рождения. Она рассказала, что у нее из квартиры пропали золотые украшения. Ущерб она оценила в 30 000 рублей.
Стражи порядка отправились на место преступления, поговорили с соседями, подробности опросили саму женщину и ее внука, который тоже живет в этой квартире.
Выяснилось, что в день происшествия бабушка оставила его дома одного.
—Подростку стало скучно, и он позвал в гости товарища. Только вот ситуация осложнялась тем, что родственница заперла квартиру, а открыть входную дверь изнутри несовершеннолетний не мог. Тогда мальчики нашли оригинальный, но опасный для здоровья и жизни способ выхода из ситуации: подъем по водосточной трубе. Квартира находилась на втором этаже. Затея несовершеннолетних увенчалась успехом, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские предположили, что именно друг внука может иметь отношение к преступлению. Им оказался житель Сызрани 2003 года рождения.
Юноша признался, что в гостях у товарища, присмотрел, а после похитил понравившиеся украшения в момент, когда ребята искали ключ от входной двери. Воспользовавшись тем, что приятель ненадолго вышел из комнаты, злоумышленник забрал несколько колец себе.
Украшения он сдал в ломбард, а деньги потратил на развлечения.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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