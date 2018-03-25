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В Сызрани подросток позвал в гости друга, а тот обокрал его бабушку
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В Сызрани подросток позвал в гости друга, а тот обокрал его бабушку 

Волга Ньюс 25 марта 2018
Фото: progorodsamara.ru
За помощью в полицию обратилась 54-летняя местная жительница, заявившая, что у нее из квартиры пропали золотые украшения. Причиненный ущерб женщина оценила в 30 тыс. рублей.
По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, провели поквартирный обход дома для установления возможных свидетелей произошедшего. Стражи правопорядка более подробно опросили потерпевшую и выяснили, что она проживает в квартире с внуком. Полицейские в присутствии законного представителя поговорили с несовершеннолетним и выяснили, что незадолго до того, как потерпевшая обнаружила пропажу украшений, к ее внуку приходил друг.
Парень пояснил, что в этот день бабушка оставила его дома одного. Подросток позвал в гости товарища. Только вот ситуация осложнялась тем, что родственница заперла квартиру, а открыть входную дверь изнутри несовершеннолетний не мог. Квартира находилась на втором этаже и приятель парня поднялся в окно по водосточной трубе.
Полицейские предположили, что именно друг внука потерпевшей может быть причастен к совершению кражи. Оперативники совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних установили личность предполагаемого злоумышленника. В сопровождении законного представителя он был доставлен в МУ МВД России «Сызранское» для дальнейшего разбирательства.
Подозреваемый признался полицейским, что, находясь в гостях у товарища, присмотрел, а после похитил понравившиеся украшения в момент, когда ребята искали ключ от входной двери. Воспользовавшись моментом, когда приятель ненадолго вышел из комнаты, злоумышленник забрал несколько колец себе.
Похищенное имущество подросток через знакомого сдал в ломбард и вырученные деньги потратил на развлечения. По данным сотрудников полиции, на учете в ПДН он не состоит.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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