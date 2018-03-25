В Кваркенском районе два рецидивиста угнали ВАЗ-2107

В Кваркенском районе 61-летний пенсионер обратился в полицию с заявлением о хищении автомобиля ВАЗ-2107, который исчез из гаража. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий угонщиков удалось найти.

По подозрению в угоне задержаны 27-летний и 31-летний рецидивисты, проживающие в Кваркенском районе. В одном из сел полицейские обнаружили угнанный автомобиль. Выяснилось, что фигуранты сорвали навесной замок, установленный в гараже, проникли внутрь и похитили автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Рецидивистам вновь грозит лишение свободы.