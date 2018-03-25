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В Кваркенском районе два рецидивиста угнали ВАЗ-2107
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В Кваркенском районе два рецидивиста угнали ВАЗ-2107 

ProOren 38 минут назад
В Кваркенском районе 61-летний пенсионер обратился в полицию с заявлением о хищении автомобиля ВАЗ-2107, который исчез из гаража. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий угонщиков удалось найти.
По подозрению в угоне задержаны 27-летний и 31-летний рецидивисты, проживающие в Кваркенском районе. В одном из сел полицейские обнаружили угнанный автомобиль. Выяснилось, что фигуранты сорвали навесной замок, установленный в гараже, проникли внутрь и похитили автомобиль.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Рецидивистам вновь грозит лишение свободы.
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